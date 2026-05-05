Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Cinéma Pathé Aubière Aubière

Aubière

Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3

Cinéma Pathé Aubière Avenue Lavoisier Aubière Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Moins de 26 ans, Personnes en situation de handicap, Demandeurs d’emploi, Groupes de 10 mini

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 22:45:00

Date(s) :

2026-06-02

La Saison 3 du festival du film de rando Histoires et Crapahutes arrive au printemps 2026!

Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!

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Cinéma Pathé Aubière Avenue Lavoisier Aubière 63170 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the Histoires et Crapahutes hiking film festival arrives in spring 2026!

It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Aubière a été mis à jour le 2026-05-05 par Clermont Auvergne Volcans