AGENDA · Moutiers-les-Mauxfaits
Festi’Canin Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits
dimanche 5 juillet 2026 · Route de la Tranche · Moutiers-les-Mauxfaits
Informations pratiques
Moutiers-les-Mauxfaits
Festi’Canin
Route de la Tranche Parking salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
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Route de la Tranche Parking salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire amoursdetruffes@gmail.com
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English :
L’événement Festi’Canin Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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