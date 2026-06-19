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AGENDA · Moutiers-les-Mauxfaits

Festi’Canin Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits

dimanche 5 juillet 2026 · Route de la Tranche · Moutiers-les-Mauxfaits

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Route de la Tranche
Adresse
Parking salle des fêtes
Ville
85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Département
Vendée
Tarif

Moutiers-les-Mauxfaits

Festi’Canin

Route de la Tranche Parking salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

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Route de la Tranche Parking salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire   amoursdetruffes@gmail.com

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English :

L’événement Festi’Canin Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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