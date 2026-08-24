FESTICHANSONS Thézan-lès-Béziers
samedi 7 novembre 2026 · Thézan-lès-Béziers
Informations pratiques
Thézan-lès-Béziers
FESTICHANSONS
2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
FESTIVAL DES AUTEURS COMPOSITEURS INTERPRETES DE NOTRE REGION.
JOUR1: MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE à 17H30
PUIS HUGUES DARVEY CROIS MOI à 19H00
JOUR2: Marie Aude LACOMBE FACE AU VENT à 17H30
PUIS Jean Paul JOGUIN INFLUENCES à19H00
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2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 000000000
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English :
FESTIVAL OF SINGING-SONGWRITERS FROM OUR REGION.
DAY 1: MARC CHEVA À OPTIMISTE LIVE at 5:30 p.m.
FOLLOWED BY HUGUES DARVEY %AB%A0CROIS MOI%A0%BB %E0 7:00 PM
DAY 2: Marie Aude LACOMBE %AB FACE AU VENT %BB %E0 5:30 PM
FOLLOWED BY Jean Paul JOGUIN %AB%A0INFLUENCES%A0%BB %E0 7:00 PM
L’événement FESTICHANSONS Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT AVANT-MONTS
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