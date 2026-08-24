Informations pratiques

Thézan-lès-Béziers

FESTICHANSONS

2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

FESTIVAL DES AUTEURS COMPOSITEURS INTERPRETES DE NOTRE REGION.

JOUR1: MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE à 17H30

PUIS HUGUES DARVEY CROIS MOI à 19H00

JOUR2: Marie Aude LACOMBE FACE AU VENT à 17H30

PUIS Jean Paul JOGUIN INFLUENCES à19H00

.

2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 000000000

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FESTIVAL OF SINGING-SONGWRITERS FROM OUR REGION.

DAY 1: MARC CHEVA À OPTIMISTE LIVE at 5:30 p.m.

FOLLOWED BY HUGUES DARVEY %AB%A0CROIS MOI%A0%BB %E0 7:00 PM

DAY 2: Marie Aude LACOMBE %AB FACE AU VENT %BB %E0 5:30 PM

FOLLOWED BY Jean Paul JOGUIN %AB%A0INFLUENCES%A0%BB %E0 7:00 PM

L’événement FESTICHANSONS Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT AVANT-MONTS