UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thézan-lès-Béziers

FESTICHANSONS Thézan-lès-Béziers

samedi 7 novembre 2026 · Thézan-lès-Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Adresse
2 Rue Antoine de Saint-Exupéry
Ville
34490 Thézan-lès-Béziers
Département
Hérault
Tarif
0 0

Thézan-lès-Béziers

FESTICHANSONS

2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-07

FESTIVAL DES AUTEURS COMPOSITEURS INTERPRETES DE NOTRE REGION.
JOUR1: MARC HÉVÉA  OPTIMISTE LIVE  à 17H30
PUIS HUGUES DARVEY  CROIS MOI  à 19H00
JOUR2: Marie Aude LACOMBE FACE AU VENT à 17H30
PUIS Jean Paul JOGUIN  INFLUENCES  à19H00
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2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 000000000 

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English :

FESTIVAL OF SINGING-SONGWRITERS FROM OUR REGION.
DAY 1: MARC CHEVA À OPTIMISTE LIVE at 5:30 p.m.
FOLLOWED BY HUGUES DARVEY %AB%A0CROIS MOI%A0%BB %E0 7:00 PM
DAY 2: Marie Aude LACOMBE %AB FACE AU VENT %BB %E0 5:30 PM
FOLLOWED BY Jean Paul JOGUIN %AB%A0INFLUENCES%A0%BB %E0 7:00 PM

L’événement FESTICHANSONS Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT AVANT-MONTS

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