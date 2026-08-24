Informations pratiques

Thézan-lès-Béziers

TRIO AMANDA

2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

AMANDA s’impose comme un besoin vital de respirer et de partager avec les autres la musique et la poésie des grands espaces d’Amérique du Sud où résonnent fraternité et solidarité.

AMANDA revisite à sa façon la Nueva Cancion du Chili des années 60

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2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 000000000

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English :

AMANDA emerges as a vital need to breathe and share with others the music and poetry of the vast landscapes of South America, where brotherhood and solidarity resonate.

AMANDA reinterprets, in its own way, Chile’s Nueva Canción movement of the 1960s.

L’événement TRIO AMANDA Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT AVANT-MONTS