Arreau

FESTI’CIMES

Eglise Notre-Dame ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Du 5 au 13 août, retrouvez la 6ème édition de FESTI’CIMES , festival de musique classique autour du piano. Programmation en cours de finalisation.

Dimanche 9 août à 20h30

LA BELLE EPOQUE concert chant, violon, piano avec Pierre ARPIN, Sepeol TSOI, Jean-Philippe FONSALAS et Cécile LE. Oeuvres autour de la belle époque.

Lieu église Notre-Dame, Arreau

Tarif 12€

.

Eglise Notre-Dame ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From August 5 to 13, enjoy the 6th edition of FESTI’CIMES , a classical music festival centered around the piano. Program currently being finalized.

Sunday August 9 at 8:30pm

LA BELLE EPOQUE : concert featuring vocals, violin and piano with Pierre ARPIN, Sepeol TSOI, Jean-Philippe FONSALAS and Cécile LE. Works from the belle époque.

Venue: Notre-Dame church, Arreau

Price: 12?

L’événement FESTI’CIMES Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65