Arreau

FESTI’CIMES

Petit lac, quartier Saint-Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 15:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Du 5 au 13 août, retrouvez la 6ème édition de FESTI’CIMES , festival de musique classique autour du piano. Programmation en cours de finalisation.

Lundi 10 août à 15h30

PIERRE ET LE LOUP concert jeune public piano et théâtre, avec Pierre-Alexandre BLOT, Jean-Philippe FONSALAS et Cécile LE.

Concert mis en scène autour de la musique de PROKOFIEFF et de l’histoire de Pierre et le Loup. Un intervenant spécialisé parlera du loup avant le concert.

Goûter offert.

Lieu petit lac, quartier Saint-Exupère

Gratuit

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Petit lac, quartier Saint-Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

From August 5 to 13, enjoy the 6th edition of FESTI’CIMES , a classical music festival centered around the piano. Program currently being finalized.

Monday August 10 at 3.30pm

PIERRE ET LE LOUP concert for young audiences, piano and theater, with Pierre-Alexandre BLOT, Jean-Philippe FONSALAS and Cécile LE.

Concert staged around the music of PROKOFIEFF and the story of Peter and the Wolf. A specialist speaker will talk about the wolf before the concert.

Snack offered.

Location: petit lac, Saint-Exupère district

Free

L’événement FESTI’CIMES Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65