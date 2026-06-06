Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTI’CIMES Halle de la mairie Arreau

FESTI’CIMES Halle de la mairie Arreau jeudi 13 août 2026.

Lieu : Halle de la mairie

Adresse : ARREAU

Ville : 65240 Arreau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arreau

FESTI’CIMES

Halle de la mairie ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Du 5 au 13 août, retrouvez la 6ème édition de FESTI’CIMES , festival de musique classique autour du piano. Programmation en cours de finalisation.

Jeudi 13 août à 18h puis à 21h

CONTES EN MUSIQUE piano et théâtre avec Alexandre BLOT, Jean-Philippe FONSALAS et Cécile LE. Ma mère l’oye pour piano à quatre mains, avec mise en scène et conteur.

Lieu halle de la mairie d’Arreau
Plein tarif 12€
Tarif réduit 10€
  .

Halle de la mairie ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From August 5 to 13, enjoy the 6th edition of FESTI’CIMES , a classical music festival centered around the piano. Program currently being finalized.

Thursday August 13 at 6 pm and 9 pm:

CONTES EN MUSIQUE : piano and theater with Alexandre BLOT, Jean-Philippe FONSALAS and Cécile LE. Ma mère l’oye for piano four hands, with stage direction and storyteller.

Venue: Arreau town hall
Full price 12?
Reduced 10?

L’événement FESTI’CIMES Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

À voir aussi à Arreau (Hautes-Pyrénées)