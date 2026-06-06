FESTI’CIMES Halle de la mairie Arreau
FESTI’CIMES Halle de la mairie Arreau jeudi 13 août 2026.
Arreau
FESTI’CIMES
Halle de la mairie ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Du 5 au 13 août, retrouvez la 6ème édition de FESTI’CIMES , festival de musique classique autour du piano. Programmation en cours de finalisation.
Jeudi 13 août à 18h puis à 21h
CONTES EN MUSIQUE piano et théâtre avec Alexandre BLOT, Jean-Philippe FONSALAS et Cécile LE. Ma mère l’oye pour piano à quatre mains, avec mise en scène et conteur.
Lieu halle de la mairie d’Arreau
Plein tarif 12€
Tarif réduit 10€
.
Halle de la mairie ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
From August 5 to 13, enjoy the 6th edition of FESTI’CIMES , a classical music festival centered around the piano. Program currently being finalized.
Thursday August 13 at 6 pm and 9 pm:
CONTES EN MUSIQUE : piano and theater with Alexandre BLOT, Jean-Philippe FONSALAS and Cécile LE. Ma mère l’oye for piano four hands, with stage direction and storyteller.
Venue: Arreau town hall
Full price 12?
Reduced 10?
L’événement FESTI’CIMES Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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