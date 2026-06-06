Arreau

FESTI’CIMES

Halle de la mairie ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Du 5 au 13 août, retrouvez la 6ème édition de FESTI’CIMES , festival de musique classique autour du piano. Programmation en cours de finalisation.

Jeudi 13 août à 18h puis à 21h

CONTES EN MUSIQUE piano et théâtre avec Alexandre BLOT, Jean-Philippe FONSALAS et Cécile LE. Ma mère l’oye pour piano à quatre mains, avec mise en scène et conteur.

Lieu halle de la mairie d’Arreau

Plein tarif 12€

Tarif réduit 10€

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Halle de la mairie ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

From August 5 to 13, enjoy the 6th edition of FESTI’CIMES , a classical music festival centered around the piano. Program currently being finalized.

Thursday August 13 at 6 pm and 9 pm:

CONTES EN MUSIQUE : piano and theater with Alexandre BLOT, Jean-Philippe FONSALAS and Cécile LE. Ma mère l’oye for piano four hands, with stage direction and storyteller.

Venue: Arreau town hall

Full price 12?

Reduced 10?

L’événement FESTI’CIMES Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65