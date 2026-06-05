Festif’été Village La Chassagne Soumans

Soumans

Festif’été

Village La Chassagne 21 la chassagne Soumans Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le jeudi à partir de 16h l’association Les Amis de la Chassagne vous invite à découvrir notre traditionnel défilé costumé sur le thème de la Ferme d’Antan.

Un moment convivial et plein de charme qui vous conduira jusqu’à notre marché semi-nocturne artisanal. Au programme producteurs locaux et saveurs du terroir, artisans et créations artisanales. Buvette et restauration. Promenades en poney. Ambiance animée et conviviale sous barnum. Une belle soirée d’été dans un cadre rural authentique. Venez flâner dans les rues du village, rencontrer nos exposants et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Repas champêtre animé à partir de 20h nbre places limité. Réservation sur HelloAsso ou par téléphone. .

Village La Chassagne 21 la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 07 45 30 philippe.peu@sfr.fr

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English : Festif’été

L’événement Festif’été Soumans a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Confluence Tourisme