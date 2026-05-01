Randonnée à Bellefaye avec les Marcheurs du Pays de Boussac Chapelle de Bellefaye Soumans jeudi 23 juillet 2026.

Soumans

Randonnée à Bellefaye avec les Marcheurs du Pays de Boussac

Chapelle de Bellefaye Bellefaye Soumans Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:45:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Randonnée à Bellefaye avec les marcheurs du pays de Boussac.

Accueil à la chapelle de Bellefaye à 17h45 pour un départ groupé à 18h.

Randonnée groupée de 8-10 km environ. Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau.

Rappel des règles:

– pas de contre-indication à la pratique de la marche

– se faire inscrire avant la randonnée (adhésion 7€), les enfants doivent être accompagnés, les chiens tenus en laisse.

– la randonnée est groupée et encadrée, ne pas dépasser la personne qui se trouve en tête de groupe, ne pas quitter le groupe sans l’autorisation d’un responsable.

Randonnée annulée si des conditions extérieures font courir des risques aux participants chaleur excessive, orages .

Chapelle de Bellefaye Bellefaye Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 93 01 26

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English : Randonnée à Bellefaye avec les Marcheurs du Pays de Boussac

L’événement Randonnée à Bellefaye avec les Marcheurs du Pays de Boussac Soumans a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme