Soumans

Guinguette Karaoké

17 b la chassagne Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Camille et Adrien vous proposent la Boho Family (duo Pop Bohème) Boho Family est une pop bohème, envoûtante et planante, une musique qui respire la liberté et qui tisse l’histoire d’une vie hors-normes. C’est le fil conducteur d’un projet atypique, où chaque note, chaque mot, fait écho à une quête d’authenticité et de singularité. .

17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29 bonjour@fleurdemerlin.fr

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English : Guinguette Karaoké

L’événement Guinguette Karaoké Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme