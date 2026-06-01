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FESTI’LANDES Les Landes-Genusson

FESTI’LANDES Les Landes-Genusson samedi 27 juin 2026.

Adresse : Complexe sportif

Ville : 85130 Les Landes-Genusson

Département : Vendée

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Landes-Genusson

FESTI’LANDES

Complexe sportif Les Landes-Genusson Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :
2026-06-27

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Complexe sportif Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 62 77 

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English :

L’événement FESTI’LANDES Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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