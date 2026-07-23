Informations pratiques

Latillé

Festillé

Latillé Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Organisé par plusieurs associations locales, ce festival propose une journée festive mêlant spectacles, musique et animations dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Organisé par plusieurs associations locales, ce festival propose une journée festive mêlant spectacles, musique et animations dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

La programmation réunira plusieurs compagnies et artistes avec les spectacles d’ABAL, Brasse Brouillon, La Dépanneuse, La Baleine-Cargo et Zone d’Appui Provisoire, offrant une diversité de propositions artistiques à découvrir tout au long de l’après-midi et de la soirée.

Au-delà des spectacles, le public pourra profiter d’un marché artisanal, d’un espace dédié aux enfants, ainsi que de nombreuses animations qui feront vivre le cœur du village. Une buvette et un espace de restauration seront également proposés sur place pour prolonger ce moment de partage. .

Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 88 42

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English : Festillé

Organized by several local organizations, this festival offers a day of celebration that combines performances, music, and activities in a warm and welcoming atmosphere that is accessible to everyone.

L’événement Festillé Latillé a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou