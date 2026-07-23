Visite du château de la Chèze et dégustation Latillé
samedi 8 août 2026 · Latillé
Informations pratiques
Latillé
Visite du château de la Chèze et dégustation
Château de la Chèze Latillé Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Découvrez ce château implanté au coeur d’un grand parc à l’anglaise du XIXème siècle. Visitez la cuisine, les extérieurs, le colombier et le puit. Présentation de la lessive à l’ancienne et du four à pain dans un bâtiment rénové. En fin de visite découvrez et dégustez les produits de la Maison Gault
Découvrez ce château implanté au coeur d’un grand parc à l’anglaise du XIXème siècle. Visitez la cuisine, les extérieurs, le colombier et le puit. Présentation de la lessive à l’ancienne (la bugée) et du four à pain dans un bâtiment rénové. En fin de visite, découvrez et dégustez les produits de la Maison Gault. .
Château de la Chèze Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Visite du château de la Chèze et dégustation
Discover this castle nestled in the heart of a large 19th-century English-style park. Tour the kitchen, the grounds, the dovecote, and the well. A demonstration of traditional laundry methods and the bread oven in a renovated building. At the end of the tour, discover and sample products from Maison Gault.
L’événement Visite du château de la Chèze et dégustation Latillé a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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