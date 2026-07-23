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AGENDA · Latillé

Visite du château de la Chèze et dégustation Latillé

samedi 8 août 2026 · Latillé

Visite du château de la Chèze et dégustation Latillé

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Château de la Chèze
Ville
86190 Latillé
Département
Vienne
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif

Latillé

Visite du château de la Chèze et dégustation

Château de la Chèze Latillé Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Découvrez ce château implanté au coeur d’un grand parc à l’anglaise du XIXème siècle. Visitez la cuisine, les extérieurs, le colombier et le puit. Présentation de la lessive à l’ancienne et du four à pain dans un bâtiment rénové. En fin de visite découvrez et dégustez les produits de la Maison Gault
Découvrez ce château implanté au coeur d’un grand parc à l’anglaise du XIXème siècle. Visitez la cuisine, les extérieurs, le colombier et le puit. Présentation de la lessive à l’ancienne (la bugée) et du four à pain dans un bâtiment rénové. En fin de visite, découvrez et dégustez les produits de la Maison Gault.   .

Château de la Chèze Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15  contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Visite du château de la Chèze et dégustation

Discover this castle nestled in the heart of a large 19th-century English-style park. Tour the kitchen, the grounds, the dovecote, and the well. A demonstration of traditional laundry methods and the bread oven in a renovated building. At the end of the tour, discover and sample products from Maison Gault.

L’événement Visite du château de la Chèze et dégustation Latillé a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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