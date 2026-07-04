Festillésime 41 Jogging à Cheverny Cheverny
dimanche 2 août 2026 · Cheverny
Informations pratiques
Cheverny
Festillésime 41 Jogging à Cheverny
Cheverny Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.
JOGGING Une course à travers le temps en quête de liberté ! Un clochard céleste nous accueille au pied du bunker où il habite, avant que le bâtiment ne remonte le temps dans un voyage syncopé. À chaque époque il se fait le décor d’une nouvelle apparition en jogging, poétique, drôle ou explosive. Au terme de ce voyage à rebours, le présent pourrait être modifié. .
Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 97 78 mairie@cheverny.fr
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English :
Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.
L’événement Festillésime 41 Jogging à Cheverny Cheverny a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41