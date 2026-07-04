Informations pratiques

Cheverny

Festillésime 41 Jogging à Cheverny

Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.

JOGGING Une course à travers le temps en quête de liberté ! Un clochard céleste nous accueille au pied du bunker où il habite, avant que le bâtiment ne remonte le temps dans un voyage syncopé. À chaque époque il se fait le décor d’une nouvelle apparition en jogging, poétique, drôle ou explosive. Au terme de ce voyage à rebours, le présent pourrait être modifié. .

Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 97 78 mairie@cheverny.fr

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English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 Jogging à Cheverny Cheverny a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41