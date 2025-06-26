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Visite libre du château et des jardins de Cheverny, Château de Cheverny, Cheverny

samedi 19 septembre 2026 · Château de Cheverny · Cheverny

Visite libre du château et des jardins de Cheverny, Château de Cheverny, Cheverny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Cheverny
Adresse
Avenue du Château, 41700 Cheverny, France
Ville
41700 Cheverny
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuité pour les enfants (jusqu'à 18 ans) accompagnés d'un parent.

Visite libre du château et des jardins de Cheverny 19 et 20 septembre Château de Cheverny Loir-et-Cher

Gratuité pour les enfants (jusqu’à 18 ans) accompagnés d’un parent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(re)découverte du Château de Cheverny : ses intérieurs, ses jardins et son parc.

Château de Cheverny Avenue du Château, 41700 Cheverny, France Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254799629 https://www.chateau-cheverny.fr Le château est construit sur l’emplacement d’un ancien manoir du XVIe siècle, dont il ne demeure que les communs. Édifie de 1625 à 1629 par l’architecte Boyer, le château est un compromis entre le style Renaissance et le style Louis XIV. Il est formé d’un bâtiment central rectangulaire, flanqués de deux ailes à grands pavillons carrés. Sa décoration intérieure conserve des décors du peintre Jean Mosnier, des lambris peints, des plafonds à compartiments, … caractéristiques du style Louis XIII. Depuis l’autoroute A10 (Paris – Bordeaux), prenez la sortie n°17 Blois et suivez la direction Romorantin-Lanthenay-Vierzon. 3 parkings gratuits.
(re)découverte du Château de Cheverny : ses intérieurs, ses jardins et son parc

©CV

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