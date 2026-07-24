Informations pratiques

Cheverny

Noël au château de Cheverny

Château de Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 15.5 – 15.5 – 20.5 EUR

15.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-29 10:00:00

fin : 2027-01-11 17:30:00

Date(s) :

2026-11-29 2027-01-01

Retrouvez les incontournables de Noël à Cheverny du sapin chargé de cadeaux aux jardins pavoisés, du calendrier de l’avent jusqu’à la couronne géante de Noël, de la décoration de chaque pièce du château jusqu’à la façade illuminée à la tombée du jour…

Noël au château de Cheverny. Vivez Noël au château de Cheverny ! La féérie de Noël sera au rendez-vous ! Comme tous les ans, les décorations de Noël prennent possession des lieux, tant dans les jardins que dans chaque pièce du château. Les décorations à l’intérieur du château vous transporteront dans l’esprit de Noël et la salle des trophées vous réserve un superbe tableau, sans oublier l’allée de sucreries géantes, ni la façade éclairée aux couleurs de Noël dès la tombée de la nuit ! Cette année, elle se pare de lumière avec un spectacle enchanteur de projections animées (mapping vidéo). Ce moment magique, qui émerveillera petits et grands, vous plongera dans l’esprit de Noël avec des scènes féeriques mêlant poésie et tradition. Une expérience inédite à ne pas manquer ! 15.5 .

Château de Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

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English :

Find the essentials of Christmas in Cheverny: from the tree full of gifts to the paved gardens, from the advent calendar to the giant Christmas wreath, from the decoration of each room of the castle to the illuminated facade at dusk..

L’événement Noël au château de Cheverny Cheverny a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT41