Salon du livre d’Art et d’Histoire au château de Cheverny Cheverny
vendredi 20 novembre 2026 · Cheverny
Informations pratiques
Cheverny
Salon du livre d’Art et d’Histoire au château de Cheverny
Cheverny Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 13:30:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-20
Le Salon du Livre d’Art et d’Histoire (SLAH) est placé sous le parrainage de Xavier Mauduit. Cette édition a pour thème Folies ! , un sujet vaste et passionnant qui traverse de nombreux domaines, de la psychologie à l’architecture.
Salon du livre d’Art et d’Histoire au château de Cheverny. Le Salon du Livre d’Art et d’Histoire (SLAH) est placé sous le parrainage de Xavier Mauduit. Cette édition a pour thème Folies ! , un sujet vaste et passionnant qui traverse de nombreux domaines, de la psychologie à l’architecture. Conçu comme un lieu d’échanges et de réflexion, cet événement propose tout d’abord un salon du livre qui mettra lumière une large palette de genres littéraires liés à l’Histoire biographies, romans historiques, ouvrages jeunesse… En parallèle, le public pourra assister à de nombreuses conférences, tables rondes et rencontres-signatures réunissant historiens, directeurs de musées, journalistes et écrivains de renom. Cette année encore, le Salon propose un programme riche, de grande qualité, tout en .
Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 contact@slah.fr
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English :
Love in History tells its own story at the Salon du Livre d’Art et d’Histoire. Château de Cheverny is delighted to welcome the Salon du Livre d’Art et d’Histoire (SLAH), a literary event dedicated to art, history and heritage. It will feature a variety of literary genres
L’événement Salon du livre d’Art et d’Histoire au château de Cheverny Cheverny a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT41
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