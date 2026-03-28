Informations pratiques

Cheverny

Journée spéciale Noël au Château de Cheverny

Château de Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06 2026-12-13

Une journée dans la magie de Noël ! Le Père Noël et la Mère Noël seront présents au domaine et feront une arrivée spectaculaire pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Journée spéciale Noël au Château de Cheverny. Une journée dans la magie de Noël ! Le Père Noël et la Mère Noël seront présents au domaine et feront une arrivée spectaculaire pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Puis, une distribution de cadeaux et un photocall se dérouleront dans la salle des trophées, en présence du Père Noël, de la Mère Noël et de leurs lutins. Chacun pourra se réchauffer avec du chocolat chaud maison et du vin chaud, avant d’entendre le choeur d’enfants d’Île-de-France entonner des chants de Noël. 11 .

Château de Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

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English :

A day of Christmas magic! Santa Claus and Mother Christmas will be present at the estate, and will make a spectacular arrival to the delight of young and old alike.

L’événement Journée spéciale Noël au Château de Cheverny Cheverny a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT41