Fête des plantes au château de Cheverny Cheverny

Une fête des plantes dans le cadre majestueux du parc du château de Cheverny. Novices et initiés trouveront au fil des allées verdoyantes, une variété de plantes, de fruits, de légumes anciens et d’arbrisseaux ainsi que des objets liés à l’art de vivre au jardin.

Château de Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

English :

A plant festival in the majestic setting of the park of the Château de Cheverny. Novices and initiates alike will find a variety of plants, fruits, old vegetables and shrubs as well as objects related to the art of living in the garden.

German :

Ein Pflanzenfest in der majestätischen Umgebung des Parks von Schloss Cheverny. Anfänger und Fortgeschrittene finden auf den grünen Alleen eine Vielfalt an Pflanzen, Früchten, alten Gemüsesorten und Sträuchern sowie Gegenstände, die mit der Lebenskunst im Garten zu tun haben.

Italiano :

Un festival di piante nella maestosa cornice del parco dello Château de Cheverny. I novizi e gli iniziati troveranno lungo i vialetti verdi una varietà di piante, frutti, ortaggi e arbusti antichi e oggetti legati all’arte di vivere in giardino.

Espanol :

Una fiesta de las plantas en el majestuoso marco del parque del Château de Cheverny. Tanto los novatos como los iniciados encontrarán en el jardín, a lo largo de las verdes callejuelas, una gran variedad de plantas, frutas, verduras antiguas y arbustos, así como objetos relacionados con el arte de vivir.

