Informations pratiques

Mareuil-sur-Cher

Festillésime 41 La ballade des perdus à Mareuil-sur-Cher

Mareuil-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Par la Compagnie Colonel Crucial Club

Dans une forêt sans âge, deux marginaux habitent des cabanes de carton, nourris de souvenirs éculés. Une découverte fortuite leur fait miroiter le Graal et l’abondance, promettant de briser leur solitude. Pourtant, leur passé les rattrape et l’avenir se dérobe, figé dans un destin sans issue. Entre humour et vide existentiel, ils s’accrochent aux détails infimes. Cette éclaircie marque-t-elle la fin d’une ère ou un simple sursis ? 10 .

Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 15 13 mairie@mareuilsurcher.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 La ballade des perdus à Mareuil-sur-Cher Mareuil-sur-Cher a été mis à jour le 2026-08-21 par Conseil Départemental 41