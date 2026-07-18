Fest’imagin Lalinde
samedi 29 août 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fest’imagin
Place du 8 mai 1945 Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
La Café associatif l’Imaginaire fête ses 3 ans !
14h lancement du Fest’imagin
15h sortie nature sur Saint-Front & bain de forêt avec Fabienne Kieffer
16h30 contes sylvestres avec Willy
17h Jean-Claude Nouard, forestier résistant, présente son nouveau livre Manifeste sur la forêt
18h défilé arboré par les membres du café autour de l’arbre conçu par Jean-Louis Breton
20h concert pop rock avec Série limitée
Ouverture du bar dès 14h
En continu jeux géants en bois crêpes, croque-monsieur, boissons fraîches.
Si pluie à l’abri au café. .
Place du 8 mai 1945 Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 18 92 38
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English : Fest’imagin
L’événement Fest’imagin Lalinde a été mis à jour le 2026-07-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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