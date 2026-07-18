Informations pratiques

Lalinde

Fest’imagin

Place du 8 mai 1945 Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La Café associatif l’Imaginaire fête ses 3 ans !

14h lancement du Fest’imagin

15h sortie nature sur Saint-Front & bain de forêt avec Fabienne Kieffer

16h30 contes sylvestres avec Willy

17h Jean-Claude Nouard, forestier résistant, présente son nouveau livre Manifeste sur la forêt

18h défilé arboré par les membres du café autour de l’arbre conçu par Jean-Louis Breton

20h concert pop rock avec Série limitée

Ouverture du bar dès 14h

En continu jeux géants en bois crêpes, croque-monsieur, boissons fraîches.

Si pluie à l’abri au café. .

Place du 8 mai 1945 Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 18 92 38

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English : Fest’imagin

L’événement Fest’imagin Lalinde a été mis à jour le 2026-07-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides