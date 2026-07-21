Vide grenier Lalinde
dimanche 6 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Vide grenier
Place de la Bazinie Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Ne manquez pas le vide-grenier convivial de l’AJMR au cœur de Lalinde, dans un cadre agréable et ombragé, idéal pour chiner en toute tranquillité.
Venez dénicher de bonnes affaires, objets rares, livres, vêtements, jouets, déco et bien plus encore !
Accès facile, parkings à proximité. .
Place de la Bazinie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 03 51
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Lalinde a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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