Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co Lalinde
vendredi 28 août 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co
Jardin public Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
La mairie de Lalinde reconduit les concerts sur les terrasses de Montard durant l’été.
L’histoire est avant tout celle d’un groupe d’amis passionnés de musique qui, en 2006, ont décidé de partager leur complicité avec le public.
Ze Bus vous emmène pour un voyage musical de reprises au son Pop Rock. .
Jardin public Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60 mairie@ville-lalinde.fr
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English : Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co
L’événement Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co Lalinde a été mis à jour le 2026-07-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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