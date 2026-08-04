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Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co Lalinde

vendredi 28 août 2026 · Lalinde

Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co Lalinde

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Jardin public
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co

Jardin public Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

La mairie de Lalinde reconduit les concerts sur les terrasses de Montard durant l’été.

L’histoire est avant tout celle d’un groupe d’amis passionnés de musique qui, en 2006, ont décidé de partager leur complicité avec le public.
Ze Bus vous emmène pour un voyage musical de reprises au son Pop Rock.   .

Jardin public Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60  mairie@ville-lalinde.fr

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English : Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co

L’événement Les nuits musicales à Montard | Ze Bus & Co Lalinde a été mis à jour le 2026-07-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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