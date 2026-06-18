Festi’Market Rue Honoré Ganteaume Bétheny

Bétheny

Festi’Market

Rue Honoré Ganteaume Les Docks Rémois Bétheny Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Rendez-vous au cœur des Docks Rémois pour une journée conviviale, colorée et pleine de découvertes qui réunit dans une ambiance chaleureuse et familiale une multitude d’exposants, d’artisans passionnés et d’associations sportives.

Stands de créateurs, d’artistes, producteurs locaux, objets artisanaux, bien-être, accessoires, déco, bijoux, mode et bien plus encore…

Présence d’associations sportives locales tout au long de la journée pour vous faire découvrir leurs univers à travers démonstrations, initiations et animations !

> Activités enfants & adultes

> Découverte d’associations sportives

> Ambiance musicale

> Exposition de voitures

Et d’autres surprises…

Profitez d’une offre gourmande, à toute heure

Salé planche de charcuterie et/ou fromage, terrines…

Sucré crêpes et sucreries

hampagne, Vin, Cocktails, Mocktails, Bières, Softs…

Grands parkings en libre accès aux alentours

Ne manquez pas ce moment unique où créativité, gourmandise et bonne humeur s’invitent dans un lieu atypique et vivant !

LE NEMES REIMS

Informations 07 81 54 41 27 .

Rue Honoré Ganteaume Les Docks Rémois Bétheny 51450 Marne Grand Est +33 6 20 97 14 76

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English : Festi’Market

L’événement Festi’Market Bétheny a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne