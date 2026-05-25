Festimatch par LA LINA Maison de Quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 20:00 – 23:00

Gratuit : non 5 € 5 €https://www.billetweb.fr/festimatch-amateurs2 Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Cette année, les élèves de la LINA (Ligue d’Improvisation de Nantes) monteront sur scène aux côtés des Smooth de Nantes et des Barges de Scène des Sables d’Olonne pour une soirée 100 % improvisée.Pas de filet, pas de script : juste des comédiens et comédiennes, des contraintes, et une bonne dose d’audace. Les équipes enchaîneront les matchs, explorant différents styles et univers, avec un seul objectif : embarquer le public.Entre surprises et moments de grâce, chaque rencontre sera unique.Venez les encourager !Programme :6 matchs d’improvisation se succéderont au cours de la soirée, répartis en deux mi-temps avec entracte, pour environ 2h30 de spectacle.

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300

https://www.lalinaimpro.fr/



Afficher la carte du lieu Maison de Quartier de Doulon et trouvez le meilleur itinéraire

