Festin – Collectif Madame Suzie – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes
Festin – Collectif Madame Suzie – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes samedi 23 mai 2026.
Festin – Collectif Madame Suzie – Festival Handiclap Samedi 23 mai, 14h00, 16h00, 18h00 Esplanade des Riveurs Loire-Atlantique
5 € à 12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
« Festin » un festival de festivals
Vous raffolez des festivals ? Mais vous ne pouvez pas tous les faire… Détendez-vous, avec « Festin », l’équipe de Madame Suzie s’occupe de tout !
À la manière d’un Tour-Operator dédié aux festivals et en seulement 60 minutes, le public est guidé de festival en festival pour vivre le meilleur comme le pire et faire de vous un festivalier aguerri.
Musique, théâtre, marionnettes, danse… que vous soyez subtilement punk ou méchamment classique, nous vous garantissons de la découverte, des files d’attente interminables, de l’émotion, des carrés V.I.P., des courses jusqu’à la scène, des surprises, des pass bracelets jusqu’au coude, un bain de foule au sec ou sous la pluie, un accès backstage, de la diversité, des stars vues de trop près, des rencontres…
Tout public
Durée : 1h
Représentations à 14h, à 16h et à 18h – en déambulation
Esplanade des Riveurs Parc des Chantiers – près des Machines de l’Ile, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.handiclap.fr/ »}]
Handiclap, la culture à la portée de tous handiclap
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Un patronage paroissial et son cinéma à Guémené-Penfao (1896-2026), Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026
- Antoine Leroux : Magic, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Tristan Lucas : Décennies – en rodage, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026