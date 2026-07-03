Festin photo / La Traversée Photographique, Centre Claude Cahun, Nantes

Informations pratiques

Festin photo / La Traversée Photographique Samedi 19 juin 2027, 20h00 Centre Claude Cahun Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-19T20:00:00+02:00 – 2027-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2027-06-19T20:00:00+02:00 – 2027-06-19T22:00:00+02:00

Pour célébrer la fin de saison au Centre Claude Cahun, le public est invité à prendre part à une expérience artistique singulière, pensée comme un banquet à la fois visuel, sensible et collectif. Plus qu’un simple événement de clôture, cette proposition se présente comme une exposition vivante, en constante évolution, où chacun est convié à observer, circuler, ressentir et, d’une certaine manière, participer. L’espace d’exposition se transforme pour l’occasion en une grande table symbolique, lieu de rencontre et de partage, où les images remplacent les mets et où la création devient le langage commun.

Au cœur de ce projet, les productions photographiques réalisées tout au long de l’année dans le cadre d’ateliers de pratique occupent une place centrale. Ces ateliers, menés avec des groupes scolaires ainsi qu’avec des jeunes en situation de handicap, ont permis d’explorer l’image comme outil d’expression personnelle, de narration et de regard sur le monde. Les œuvres issues de ces temps de création témoignent de sensibilités diverses, de gestes singuliers et d’imaginaires multiples, révélant la richesse des approches et la force du collectif.

Pour ce banquet artistique, ces productions ne sont pas simplement exposées de manière classique. Elles sont mises en scène sous des formes variées : tirages photographiques accrochés ou disposés, objets détournés, installations plastiques, compositions visuelles… Chaque élément trouve sa place dans une scénographie globale qui évoque une table dressée, généreuse et foisonnante. L’image y devient matière, texture, volume, et s’intègre dans un ensemble où le regard circule librement.

Chaque groupe participant a contribué à la création d’un fragment de ce banquet. Certains ont imaginé et fabriqué des couverts, d’autres ont conçu des éléments de table, des plats symboliques ou encore des décors. Ces différentes pièces, pensées séparément au fil des ateliers, se rejoignent ici pour former une œuvre collective d’envergure. Leur assemblage donne naissance à une grande « dégustation visuelle », où l’on ne consomme pas avec le goût, mais avec les yeux, l’attention et l’imaginaire.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Centre Claude Cahun 45 Rue de Richebourg, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0952772314 http://www.centreclaudecahun.fr Le Centre Claude Cahun est un espace pour défendre les enjeux de la photographie contemporaine. Nous défendons une photographie à la fois documentaire et plasticienne qui s’appuie sur des photographes que nous voulons les plus diversifiés possible : photographes français et internationaux, émergents ou de renommée internationale. Attentif aux relations que la photographie contemporaine entretient avec les autres champs de l’art, notamment l’image en mouvement, l’installation, l’art numérique, le Centre Claude Cahun constitue un lieu de visibilité et d’expérimentation qui se veut un espace de réflexion sur la photographie en train de se faire.

Pour célébrer la fin de saison au Centre Claude Cahun, le public est invité à prendre part à une expérience artistique singulière, pensée comme un banquet à la fois visuel, sensible et collectif.

Claude Cahun, Le cœur de Pic, 1936 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. Grand Palais Rmn / Georges Meguerditchian.