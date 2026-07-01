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AGENDA · Estaing

Festi’Quilles Estaing Estaing

vendredi 24 juillet 2026 · Estaing

Festi’Quilles Estaing Estaing

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Parking salle des Fêtes
Ville
12190 Estaing
Département
Aveyron
Tarif

Estaing

Festi’Quilles Estaing

Parking salle des Fêtes Estaing Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux pour le 24 Juillet 2026 à Estaing 

Au programme
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 19h démonstration/compétition par des joueurs aguerris   .

Parking salle des Fêtes Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 24 70 

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English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

L’événement Festi’Quilles Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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