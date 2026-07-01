Festi’Quilles Estaing Estaing
vendredi 24 juillet 2026 · Estaing
Informations pratiques
Estaing
Festi’Quilles Estaing
Parking salle des Fêtes Estaing Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux pour le 24 Juillet 2026 à Estaing
Au programme
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 19h démonstration/compétition par des joueurs aguerris .
Parking salle des Fêtes Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 24 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.
L’événement Festi’Quilles Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Estaing (Aveyron)
- Atelier Créé ton bijou charms Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing 14 juillet 2026
- Sortie Natura 2000 Le lac d’Estaing RDV au centre du village de Sireix, covoiturage Estaing 15 juillet 2026
- Initiation aux crayons aquarelle ESTAING Estaing 16 juillet 2026
- Concert Nature Piano en Montagne Lac d’Estaing Estaing 17 juillet 2026
- Chants montagnards ESTAING Estaing 17 juillet 2026