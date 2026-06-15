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Festi’Son Mouilleron-Saint-Germain

Festi’Son Mouilleron-Saint-Germain lundi 13 juillet 2026.

Ville : 85390 Mouilleron-Saint-Germain

Département : Vendée

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Mouilleron-Saint-Germain

Festi’Son

Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Festi’Son fête ses 20 ans
A partir de 20h00 au complexe sportif de Mouilleron St Germain
-Soirée guinguette
– Street Food
– feu d’artifice et bal populaire
Réservations repas au 06 47 74 56 74   .

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 47 74 56 74 

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English :

Festi’Son Celebrates Its 20th Anniversary

L’événement Festi’Son Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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