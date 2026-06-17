Festi’Truck le 17 juillet Place du Général de Gaulle Saint-Andiol

Saint-Andiol

Festi’Truck le 17 juillet

Vendredi 17 juillet 2026 de 19h à 0h.

A partir de 19H. Place du Général de Gaulle Mairie de Saint Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le Festi’Truck de Saint-Andiol vendredi 17 juillet

Bloquez votre soirée ! Le 17 juillet la place de la Mairie vous accueille pour inaugurer ce nouvel événement Festi’Truck !

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis.



Au programme de votre soirée

– Le plein de saveurs Des food trucks pour tous les goûts ! Burgers gourmets, tacos authentiques, glaces artisanales et bien d’autres délices à découvrir.

– Ambiance musicale en live Laissez-vous porter par des rythmes entrainants pour danser sous les étoiles !

– Esprit de village Une ambiance chaleureuse et festive garantie pour petits et grands.



Infos Pratiques

Vendredi 17 juillet dès 19h place de la Mairie

Entrée libre



Organisé par l’Office de la Culture et de la Vie Communale, avec la participation du SAO (Saint-Andiol Olympique).



Partagez l’info, invitez vos proches et venez régaler vos papilles et vos oreilles ! .

Place du Général de Gaulle Mairie de Saint Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95 office.tourisme@st-andiol.fr

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English :

The Festi’Truck in Saint-Andiol on Friday, July 17

L’événement Festi’Truck le 17 juillet Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence