Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Parc du Château Saint-Andiol

Saint-Andiol

Loto du Club Taurin Lou Bouvaou

Samedi 25 juillet 2026 de 20h30 à 0h. Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Loto du Club Taurin Lou Bouvaou samedi 25 juillet

Envie de passer un moment convivial en famille ou entre amis et de repartir les bras chargés de cadeaux ? Ne manquez pas le grand loto festif du Club Taurin !



Quand ? Samedi 25 Juillet à 20h30

Où ? Aux Arènes de St Andiol



De nombreux lots exceptionnels à gagner

– Bons d’achat Banaste d’une valeur de 200 €

– Paniers garnis

– Repas gourmands au restaurant

– Colis de viande de qualité

Et de nombreux autres lots surprises !



Tarifs des cartons

5 € le carton 10 € les 3 cartons 20 € les 6 cartons + 1 OFFERT



Buvette et restauration sur place

Pas besoin de cuisiner avant de venir ! Profitez de notre buvette et régalez-vous avec nos grillades et frites tout au long de la soirée.



Venez nombreux, l’ambiance sera au rendez-vous ! .

Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24

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English :

Lou Bouvaou Bullfighting Club Lottery on Saturday, July 25

L’événement Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence