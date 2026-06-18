Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Parc du Château Saint-Andiol
Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Parc du Château Saint-Andiol samedi 25 juillet 2026.
Saint-Andiol
Loto du Club Taurin Lou Bouvaou
Samedi 25 juillet 2026 de 20h30 à 0h. Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Loto du Club Taurin Lou Bouvaou samedi 25 juillet
Envie de passer un moment convivial en famille ou entre amis et de repartir les bras chargés de cadeaux ? Ne manquez pas le grand loto festif du Club Taurin !
Quand ? Samedi 25 Juillet à 20h30
Où ? Aux Arènes de St Andiol
De nombreux lots exceptionnels à gagner
– Bons d’achat Banaste d’une valeur de 200 €
– Paniers garnis
– Repas gourmands au restaurant
– Colis de viande de qualité
Et de nombreux autres lots surprises !
Tarifs des cartons
5 € le carton 10 € les 3 cartons 20 € les 6 cartons + 1 OFFERT
Buvette et restauration sur place
Pas besoin de cuisiner avant de venir ! Profitez de notre buvette et régalez-vous avec nos grillades et frites tout au long de la soirée.
Venez nombreux, l’ambiance sera au rendez-vous ! .
Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24
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English :
Lou Bouvaou Bullfighting Club Lottery on Saturday, July 25
L’événement Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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