Saint-Andiol

Saint Andiol’s American Days

Samedi 1er août 2026 de 10h à 0h.

Toute le journée. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Saint Andiol’s American Days Festival de Country

Le samedi 1er août venez participer à la journée spéciale Country organisée par Rebelles Forever ! Vibrez au son de la musique live, initiez-vous aux danses country , et profitez de l’ambiance 100% américaine.



Programme de la journée au parc de Saint-Andiol

– Animations country

– Musique live

-‍ Danses country

– Stands et exposants

– Restauration & Buvette sur place

Entrée libre (Attention Pique-niques et boissons extérieures interdits).



Besoin de plus d’infos ? Appelez le 06 18 80 09 38 ou suivez Rebelles Forever Country sur Facebook ! .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 80 09 38

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English :

Saint Andiol’s American Days Country Music Festival

L’événement Saint Andiol’s American Days Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence