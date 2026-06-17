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Saint Andiol’s American Days Saint-Andiol

Saint Andiol’s American Days Saint-Andiol samedi 1 août 2026.

Adresse : Parc du Château

Ville : 13670 Saint-Andiol

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Andiol

Saint Andiol’s American Days

Samedi 1er août 2026 de 10h à 0h.
Toute le journée. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Saint Andiol’s American Days Festival de Country
Le samedi 1er août venez participer à la journée spéciale Country organisée par Rebelles Forever ! Vibrez au son de la musique live, initiez-vous aux danses country , et profitez de l’ambiance 100% américaine.

Programme de la journée au parc de Saint-Andiol
– Animations country
– Musique live
-‍ Danses country
– Stands et exposants
– Restauration & Buvette sur place
Entrée libre (Attention Pique-niques et boissons extérieures interdits).

Besoin de plus d’infos ? Appelez le 06 18 80 09 38 ou suivez Rebelles Forever Country sur Facebook !   .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 80 09 38 

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English :

Saint Andiol’s American Days Country Music Festival

L’événement Saint Andiol’s American Days Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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