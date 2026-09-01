FESTIVAL 3 AIR’S 2026 #9 HALLE BRUSSON Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Villemur-sur-Tarn

FESTIVAL 3 AIR’S 2026 #9

HALLE BRUSSON Avenue Winston Churchill Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:00:00

fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10

Un festival où il fait bon vivre, un Festival pour toute la famille, des découvertes des surprises de la bonne musique… Le Festival qui respire la Musique. Deux soirées de concerts rock, punk et ska, dans l’esprit convivial et énergique qui fait l’identité de ce festival.

Ce rendez-vous musical mêle rock, punk, ska et reggae dans une ambiance familiale et conviviale.

Le festival se distingue par sa dimension pédagogique porté par l’association Espace Jeunes, il mobilise adolescents et écoliers qui participent à l’organisation, à l’accueil des groupes, à la gestion des services au public, de la restauration et du merchandising. Un projet citoyen qui associe musique, ateliers et engagement pour l’inclusion, l’apprentissage et l’écoresponsabilité.

Sur place bar, restauration, parking, possibilité de camping et accessibilité PMR/PSH. .

HALLE BRUSSON Avenue Winston Churchill Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 22 68 07 festival.3aires@gmail.com

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English :

A festival where life is good, a festival for the whole family, full of discoveries, surprises, and great music… A festival that breathes music. Two evenings of rock, punk, and ska concerts, in the friendly and energetic spirit that defines this festival.

L’événement FESTIVAL 3 AIR’S 2026 #9 Villemur-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE