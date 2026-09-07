Fête de la Saint-Michel, Place Charles Ourgaut, Villemur-sur-Tarn
vendredi 18 septembre 2026 · Place Charles Ourgaut · Villemur-sur-Tarn
Informations pratiques
Fête de la Saint-Michel 18 – 20 septembre Place Charles Ourgaut Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Programme de la Fête
Vendredi 18 septembre :
18 h : Ouverture de la fête foraine
19h-21h : Fanfare et déambulation en musique
21h-1h : Concert du groupe TNT
Samedi 19 septembre
7h-11h : Concours de pêche de l’APPMA
7h30-13h : Marché déplacé sous la Halle Brusson
10h-18h : Activités découvertes autour du foot (parc de Bernadou)
14h30 : Pétanque (jardin public). Concours en 4 parties
15h30 : Ouverture de la fête foraine
19h : Auberge espagnole (place Charles Ourgaut) : installez-vous à table avec votre pique-nique ou votre repas pris dans un des commerces de Villemur
19h-21h : Fanfare et déambulation en musique
21h-1h : DJ Starmusic (place Charles Ourgaut)
22h : Feu d’artifice tiré depuis la Halle Brusson
Dimanche 20 septembre
7h30-13h : Marché déplacé sous la Halle Brusson
Toute la journée : courses cyclistes, zone Pechnauquié
11h-12h et 14h-16h : régates aviron (base nautique)
12h30 : apéritif offert par la Mairie (parvis de la Tour de Défense) animé par les Macadam Farmers
13h30 : Rugby (stade Vélodrome) : l’USVF reçoit l’US Luzech
15h : Ouverture de la Fête foraine
15h-19h : Jeux en bois géants (place Charles Ourgaut)
Place Charles Ourgaut 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Pomponne Haute-Garonne Occitanie
La Fête de la Saint-Michel revient en centre-ville de Villemur avec une programmation exceptionnelle pour trois jours de festivités ! fête saint-michel
Mairie de Villemur
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