Fête de la Saint-Michel, Place Charles Ourgaut, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Fête de la Saint-Michel 18 – 20 septembre Place Charles Ourgaut Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Programme de la Fête

Vendredi 18 septembre :

18 h : Ouverture de la fête foraine

19h-21h : Fanfare et déambulation en musique

21h-1h : Concert du groupe TNT

Samedi 19 septembre

7h-11h : Concours de pêche de l’APPMA

7h30-13h : Marché déplacé sous la Halle Brusson

10h-18h : Activités découvertes autour du foot (parc de Bernadou)

14h30 : Pétanque (jardin public). Concours en 4 parties

15h30 : Ouverture de la fête foraine

19h : Auberge espagnole (place Charles Ourgaut) : installez-vous à table avec votre pique-nique ou votre repas pris dans un des commerces de Villemur

19h-21h : Fanfare et déambulation en musique

21h-1h : DJ Starmusic (place Charles Ourgaut)

22h : Feu d’artifice tiré depuis la Halle Brusson

Dimanche 20 septembre

7h30-13h : Marché déplacé sous la Halle Brusson

Toute la journée : courses cyclistes, zone Pechnauquié

11h-12h et 14h-16h : régates aviron (base nautique)

12h30 : apéritif offert par la Mairie (parvis de la Tour de Défense) animé par les Macadam Farmers

13h30 : Rugby (stade Vélodrome) : l’USVF reçoit l’US Luzech

15h : Ouverture de la Fête foraine

15h-19h : Jeux en bois géants (place Charles Ourgaut)

Place Charles Ourgaut 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Pomponne Haute-Garonne Occitanie

La Fête de la Saint-Michel revient en centre-ville de Villemur avec une programmation exceptionnelle pour trois jours de festivités ! fête saint-michel

Mairie de Villemur