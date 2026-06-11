FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE CHATEAU DE LAREOLE Laréole

Laréole

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE

CHATEAU DE LAREOLE Annulé en cas de pluie Laréole Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez profiter toute la journée d’animations, de visites et de spectacles gratuits.

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

EN ACCÈS LIBRE SUR LA JOURNÉE

*De 10h à 18h > grands jeux en bois ludiques et conviviaux et pause douceur au coin lecture, entre histoires et imaginaire

Un espace détente et ludique, en accès libre, accueille petits et grands pour une pause conviviale. Entre jeux en bois traditionnels et coin lecture, ce lieu invite au partage, à la curiosité et à la rencontre, offrant à chacun le temps de jouer, lire et se retrouver.

Tout au long de la journée, des séances de lecture contée en kamishibaï viennent également rythmer cet espace, pour le plaisir des enfants comme des adultes.

Proposé par les bibliothécaires de la Médiathèque départementale

*De 10h à 18h > sensibilisation ludique à la biodiversité avec Haute-Garonne Environnement

Partez à la découverte du monde vivant grâce à une animation ludique et interactive dédiée à la biodiversité. À travers maquettes, jeux, expositions et expériences sensorielles, petits et grands exploreront les différents milieux naturels et comprendront les liens essentiels entre les espèces, les écosystèmes et notre quotidien.

Cette animation immersive invite chacun à observer, comprendre et agir pour préserver la richesse du vivant. Une expérience conviviale et pédagogique pour sensibiliser tous les publics aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

RDV à l’accueil du château

*De 10h30 à 18h > jeu et exploration d’Instruments Géants écoresponsables !

Jardin musical éphémère insolite des Instruments Géants pour éveiller vos sens et faire appel à votre créativité et à votre imagination.

Un espace unique et hors du temps où petits et grands circulent librement et se laissent prendre au jeu poétique et fantaisiste des instruments géants.

La vue, l’ouïe, le toucher, la mobilité sont sollicités dans une expérience d’éveil musical écologique articulée autour d’un spectacle interactif unique en son genre.

*13h30, 15h > visite guidée sur l’histoire du château du XVIème siècle, son architecture et ses expositions

Votre guide vous présentera l’histoire fascinante de la construction du château initiée par Pierre de Cheverry, vous dévoilera les détails de son système défensif et son architecture datant du XVIe siècle. Découvrez les secrets de cette magnifique demeure depuis les cuisines jusqu’à son étage noble en passant par les anecdotes sur ses anciens résidents et les événements qui ont marqué son histoire. Une plongée captivante dans le passé qui vous transportera dans la grandeur et l’ingéniosité architecturale du XVIème siècle. Nouveautés 2026 découvrez les oeuvres réalisées au pastel de Sandrine Banessy ainsi que les maquettes du patrimoine toulousain réalisées par Roger Puntous.

RDV à l’entrée du château

Durée 1h15

Accès aux personnes en situation de handicap via un ascenseur

*13h30 > réalisation de cosmétiques en pastel avec Sandrine Bannessy

Au cœur des jardins du château, participez à un atelier créatif et sensoriel autour du pastel, plante emblématique du territoire. Accompagné par une intervenante spécialisée, découvrez les propriétés naturelles du pastel et ses usages traditionnels en cosmétique. Vous apprendrez à fabriquer vos propres soins à base d’ingrédients naturels et repartirez avec vos créations, ainsi que de précieux conseils pour prolonger l’expérience chez vous. Un moment convivial mêlant savoir-faire ancestral, nature et bien-être, dans un cadre exceptionnel.

RDV sous le platane

Durée 2h

*13h30, 15h30 > fabrication de carnets et customisation de couvertures avec Rebecca Labrador “Le petit atelier de reliure”

Cet atelier propose une première approche ludique et créative de la reliure artisanale à travers la réalisation d’un carnet accordéon personnalisé, fabriqué et décoré par chaque participant.

Proposé par les Archives Départementales

RDV devant le salon de thé

Durée 1h30

*13h30, 15h30 > initiation à la calligraphie avec Leïla Mordi

Après une présentation de l’histoire de l’écriture et de ses techniques, les participants découvriront plusieurs alphabets anciens. Ils pourront tester différents outils (plumes, calames, automatic pen) et relever le défi d’écrire le texte de leur choix.

Proposé par les Archives Départementales

RDV devant le salon de thé

Durée 1h30

*16h, 17h > animation, dégustation de miel avec un apiculteur local

Laurent, gardien des abeilles saura vous faire découvrir tout le travail nécessaire à l’élaboration du précieux nectar.

RDV sous le platane

Durée 30min

*16h15 > conférence sur l’histoire du pastel et des pasteliers avec Sandrine Bannessy

Plongez dans l’histoire du pastel, plante qui fit la richesse et la renommée de toute une région à la Renaissance. Cette conférence vous propose de découvrir l’essor économique et culturel lié à l’or bleu , son rôle dans la construction de nombreux châteaux et demeures prestigieuses, ainsi que les savoir-faire qui ont marqué durablement le territoire. À travers récits historiques, anecdotes et éclairages patrimoniaux, revivez l’épopée du pastel et comprenez son héritage encore visible aujourd’hui.

Rendez-vous cour du château

Durée 1h30

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 12H

11H > CONCERT

HIMENE TRIO

Création vocale hybride à la croisée des musiques actuelles, orales et de l’improvisation

Du slam au chant en passant par des textures vocales hybrides, Himene exploite sa voix sous toutes ses formes. Sa musique est à l’image de son histoire personnelle déracinée, vagabonde, vivace.

En français, en portugais, en espagnol et en tahitien, elle délivre ses visions, navigue entre l’ici et l’autre bout du monde.

Le trio qu’elle forme avec Ismaël Suama et Norick Tisseur lui permet d’explorer la joie d’une polyphonie organique et percussive tout en célébrant l’art brut et l’improvisation.

Distribution Mélissandre Masliah voix, percussions Ismaël Suama guitare, voix Norick Tisseur batterie, voix

Durée 1h

Soutien & Coproduction Glitter Production

18h > CIRQUE

RUTA

COMPAÑÍA CAPICÚA

Cirque poétique en station-service, entre humour et haute voltige

Ruta est un spectacle de cirque contemporain inspiré de l’imaginaire de la Route 66, mêlant arts du cirque, création sonore et références cinématographiques. Dans une station-service isolée, la rencontre forcée entre deux femmes nomades et des personnages sédentaires interroge le mouvement, l’attente et les choix de vie. À travers une écriture circassienne poétique et immersive, le spectacle explore la confrontation entre deux manières d’habiter le monde.

Distribution Yolanda et Rebeca Gutiérrez Encuentra corde lisse double et quadrant aérien Mari Paz Arango acrobatie et quadrant aérien Irene Estradé échelle, quadrant aérien et acrobatie Miguel Angel García acrobatie et quadrant aérien

Durée 55min

Soutien & Coproduction Dans le cadre du projet EKO-Pyrénées de cirque, projet européen de coopération transfrontalière cofinancé par le FEDER et le programme Interreg-POCTEFA (logos à insérer), Institut Catala de Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, La Central del Circ, Léstruch, Cpifp Monte Aragon, La Grainerie

En partenariat avec La Grainerie .

CHATEAU DE LAREOLE Annulé en cas de pluie Laréole 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a full day of free activities, tours, and performances.

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE Laréole a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE