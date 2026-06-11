FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE CHATEAU DE LAREOLE Laréole

Laréole

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE

CHATEAU DE LAREOLE Annulé en cas de pluie Laréole Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez profiter toute la journée, d’animations, de visites et de spectacles gratuits.

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

EN ACCÈS LIBRE SUR LA JOURNÉE

*De 10h à 18h > grands jeux en bois ludiques et conviviaux et pause douceur au coin lecture, entre histoires et imaginaire

Un espace détente et ludique, en accès libre, accueille petits et grands pour une pause conviviale. Entre jeux en bois traditionnels et coin lecture, ce lieu invite au partage, à la curiosité et à la rencontre, offrant à chacun le temps de jouer, lire et se retrouver.

Proposé par la Médiathèque départementale

*De 10h à 18h > sensibilisation ludique à la biodiversité avec Haute-Garonne Environnement

Partez à la découverte du monde vivant grâce à une animation ludique et interactive dédiée à la biodiversité. À travers maquettes, jeux, expositions et expériences sensorielles, petits et grands exploreront les différents milieux naturels et comprendront les liens essentiels entre les espèces, les écosystèmes et notre quotidien.

Cette animation immersive invite chacun à observer, comprendre et agir pour préserver la richesse du vivant. Une expérience conviviale et pédagogique pour sensibiliser tous les publics aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

RDV à l’accueil du château

*De 10h30 à 18h > jeu et exploration d’Instruments Géants écoresponsables !

Jardin musical éphémère insolite des Instruments Géants pour éveiller vos sens et faire appel à votre créativité et à votre imagination.

Un espace unique et hors du temps où petits et grands circulent librement et se laissent prendre au jeu poétique et fantaisiste des instruments géants.

La vue, l’ouïe, le toucher, la mobilité sont sollicités dans une expérience d’éveil musical écologique articulée autour d’un spectacle interactif unique en son genre.

*De 10h30 à 18h > découverte de la teinture au pastel Bleu Pastel

Découverte ludique de la teinture au pastel avec Vanessa Boudet, spécialiste de cette plante et de ses usages. Autour de sa cuve dans son cabinet de curiosité, Vanessa partagera son expérience et proposera des démonstrations de teintures.

Proposé par les Archives Départementales

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

INCRIPTION OBLIGATOIRE

*10h30 > initiation au jonglage avec la compagnie Bislacco

Durée 1h30

À partir de 6/7 ans

*13h30, 15h > visite guidée sur l’histoire du château du XVIème siècle, son architecture et ses expositions

Votre guide vous présentera l’histoire fascinante de la construction du château initiée par Pierre de Cheverry, vous dévoilera les détails de son système défensif et son architecture datant du XVIe siècle. Découvrez les secrets de cette magnifique demeure depuis les cuisines jusqu’à son étage noble en passant par les anecdotes sur ses anciens résidents et les événements qui ont marqué son histoire. Une plongée captivante dans le passé qui vous transportera dans la grandeur et l’ingéniosité architecturale du XVI ème siècle. Nouveautés 2026 découvrez les oeuvres réalisées au pastel de Sandrine Banessy ainsi que les maquettes du patrimoine toulousain réalisées par Roger Puntous.

RDV cour du château

Durée 1h15

Niveau facile (accès personnes en situation de handicap via ascenseur)

*13h30, 15h30 > atelier d’initiation à l’enluminure avec Aline Bonafoux “D’or et de couleurs”

Pratiquée depuis le Moyen Âge, l’enluminure est un art subtil aux charmes particuliers la touche du pinceau sur un parchemin, la pose délicate de la feuille d’or, la préparation des couleurs, leurs transparences. L’atelier vous permettra de composer une initiale enluminée (lettrine) et d’en aborder les différentes étapes de création.

Proposé par les Archives Départementales

RDV devant le salon de thé

Durée 1h15

A partir de 8 ans

*16h, 17h > animation, dégustation de miel avec un apiculteur local

Laurent, gardien des abeilles saura vous faire découvrir tout le travail nécessaire à l’élaboration du précieux nectar.

RDV sous le platane

Durée 30min

*16h30 > conférence interactive Le Télégraphe Chappe, un moyen révolutionnaire de communication

Plongez dans l’univers fascinant du télégraphe Chappe, premier réseau de communication rapide imaginé à la fin du XVIIIe siècle. À travers cette conférence interactive, découvrez le fonctionnement de ce système révolutionnaire qui permettait de transmettre des messages à distance bien avant l’invention du téléphone.

À l’issue de la conférence, l’intervenant proposera à la vente son ouvrage Tour Chappe de Bouconne, accompagné d’une séance de dédicaces.

Lieu château de Laréole

Durée 1h15

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 12H

11h > CONCERT

ELISE ESTHER

Harpe contrastée, poésie délicate et émotions à fleur de peau

Elise Esther parcourt en concert ses trois albums de compositions pour livrer un spectacle aux couleurs celtiques, intimiste et doux.

En concert, elle mêle des textures aquatiques et une profondeur émotionnelle qui captivent dès le premier morceau.

Elle y présente notamment son dernier album, “Poesia”, qui propose une expérience introspective et sensible, où l’âme est apaisée au moyen de l’imaginaire. Evoquant des couleurs riches et poétiques, chaque morceau est une pièce évolutive, immersive, comparable à un subtil voyage intérieur.

La musique d’Elise Esther résonne et guide le public vers des tableaux aux teintes vibrantes. Un concert en fragments de poèmes sonores, à écouter en fermant les yeux, en se laissant porter…

Distribution Elise Esther harpe

Durée 1h

18h > CIRQUE

SMOOTH AS FIASCO

COLLECTIF BISLACCO

Fête spectaculaire, cirque et musique live

En ce jour boueux, au fin fond d’un marécage, un groupe d’individus se réunit pour célébrer. Toutes dans la même gadoue, les différentes relations apparaissent et les états d’âmes surgissent. Souvent dépassé.es par les évènements, les personnages cultivent malgré elleux un tableau chaotique et burlesque. Chacun.e est guidé.e par ses fièvres mais tous et toutes partagent le même but sortir de la terre molle dans laquelle ils et elles se noient.

Fêter ou sombrer, leur devise pour ne pas s’enliser… à jamais.

Distribution Eline Nijboer, Iban Miremont, Juan Mateo De Las Casas Felgueroso, June Serna Villareal, Matias Fernando Nicolas Nunez Mansilla, Malena Del Frari, Matias Benjamin Alarcon Perez, Shana Abidts, Thomas Genevet, Yann Virot cirque et musique

Durée 1h15

Coproductions UP Circus & Performing Arts et L’Espace Périphérique

Partenariats Pôle National Cirque Circa ; Pôle National Cirque La Cascade; Pôle National Cirque Latitude 50 ; La Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance La Grainerie et Up Circus & Performing Arts.

En partenariat avec La Grainerie .

CHATEAU DE LAREOLE Annulé en cas de pluie Laréole 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

Come enjoy a full day of free activities, tours, and shows.

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE Laréole a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE