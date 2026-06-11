Saint-Bertrand-de-Comminges

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Après les visites touristiques, venez assister au spectacle de Cornélius

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*11h > jeu de piste, voyage dans le temps à Saint-Bertrand-de-Comminges

Embarquez dans la machine à remonter le temps avec ce jeu interactif. Explorez des lieux emblématiques de Saint-Bertrand-de-Comminges à partir de photos et de cartes postales anciennes. Un voyage dans le temps ludique à ne pas manquer !

RDV : les Olivétains 1 parvis de la Cathédrale 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

Durée : 1h

*14h > visite de la ferme L’escargot commingeois et dégustation

Brian et Mélanie vous accueillent sur leur ferme de l’Escargot Commingeois à Saint-Bertrand-de-Comminges où ils élèvent et transforment des Helix Aspersa aussi appelés Gris, dans des parcs en plein air. Ils vous feront partager leur passion pour l’héliciculture et vous feront découvrir des recettes originales réalisées avec des légumes et aromatiques cultivées sur place.

RDV : ferme de l’Escargot Commingeois 18 chemin d’Escaliron 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

Durée : 1h30

*16h > visite flash les 100 ans de la découverte du trophée augustéen

Découvrez une œuvre incontournable des collections du musée, l’occasion de célébrer les 100 ans de la découverte du Trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges.

RDV : musée archéologique 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges (ville haute)

Durée : 30 minutes

10h-13h et 14h-18h > journée thématique sur la gladiature avec l’association Un poil d’histoire

Tout au long de la journée, rencontrez les gladiateurs et partagez leur quotidien au sein de leur Familia gladiatoria. Présentation des équipements, entrainements, démonstrations de combats, évocation de la vie du ludus (école de gladiature) avec son personnel entièrement dévoué à ses combattants soins du corps et diététique, fabrication et réparation des équipements, préparation et gestion des combats.

RDV : dans les jardins du musée archéologique

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

18h > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

Départ déambulation jardin du musée archéologique

CRÉATION FÔM BATUCADA QUARTET

Création percussive unique et festive en mouvement

FÔM, maison d’artistes toulousaine engagée dans la valorisation des artistes féminines et minorisé·es de genre, est à l’initiative des jams en mixité choisie accueillies par Le Taquin, favorisant les rencontres, l’improvisation et l’émergence de nouvelles collaborations musicales dans un cadre bienveillant et inclusif. À l’occasion du festival des 31 notes d’été, la structure a constitué plusieurs quartets afin de vous partager l’exclusivité de ces instants. Pour cette création percusive unique et festive en mouvement, Fôm a réuni Amélie Michez, Rayra Maciel, Jessica Valverde et Irina Gonzalez.

Distribution Amélie Michez, Rayra Maciel, Jessica Valverde, Irina Gonzalez percussions

Durée 2x45min

20h30 > CONCERT

Place du village, ville basse

CORNÉLIUS

Fanfare à la dérive entre rythmiques New-Orleans, caribéennes et high life

Ça chante, ça danse, ça transmet une énergie libre qui déchirent la nuit et libère les âmes. Un carrousel étrange où tout le monde est bizarre, sauf nous (enfin, peut-être).

Distribution Joris Le dantec chant lead Laura Brun chœur, percussion Céline Buisson trombone Anaïs Andret-Carteni trompette Tristan Charles Alfred saxophone Coline Lemarchand soubassophone Raphael Bofah grosse caisse Jonas Chirouze caisse claire

Durée 1h15 .

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After the sightseeing, come and see the Cornelius show

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE