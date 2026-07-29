Festival À la Folie Rouen

Informations pratiques

Rouen

Festival À la Folie

Place de la Fraternité Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Né d’une envie commune de se rassembler autour du spectacle vivant et de rendre la culture accessible à toutes et tous, le festival À la Folie prendra place pour la 4ème édition au cœur du quartier Saint-Julien à Rouen, porté par l’énergie incroyable des bénévoles, des artistes, des habitant.es et des partenaires qui le font vivre.

À la Folie , c’est un festival populaire, engagé et festif, où le spectacle vivant dialogue avec les ateliers et les actions culturelles. Un lieu où l’on vient voir des spectacles, mais aussi échanger, rire, réfléchir et créer du lien.

Cette nouvelle édition met à l’honneur 16 propositions artistiques de différents domaines du spectacle vivant, théâtre, théâtre de papier, d’ombre, clown, cirque, masques, fanfares, concerts, poésie pour petits et grands, ainsi que des ateliers, philosophie, jeux de société, maquillage divinatoire, friperie, ouverts à tous les publics.

Au programme

Chaï de bienvenue lors de l’ouverture

Grand bal traditionnel sur le parking qui donne sur la rue

Apéro Fanfare en clôture

Une programmation variée mêlant théâtre, théâtre d’ombre, de papier, hip hop, bal trad,

humour, cirque, poésie, maquillage ambulant divinatoire, atelier philo, atelier photo,

ateliers pour les enfants ….

Des spectacles accessibles aux familles et aux jeunes publics

Des ateliers et actions culturelles

Des moments festifs et conviviaux au cœur du quartier

Une place importante donnée aux artistes locaux

Les Musiques à Ouïr La Fanfare Orphéon des guidons

Cie Megalocheap Dolorès et Soledad Théâtre et musique

Cie Azul Matéria Cirque

Cie la 6ème dimension Free Style Hip Hop

Cie les Grandes Z’oreilles La Rose et le musicien Théâtre d’ombre

Cie des Choses Humaines N’être Cirque

Ultreïa Bal Traditionnel

Radix Musique Balkanique

À Mots Tenus Mon Antigone Théâtre

Et mes Ailes L’Autre Voyage d’Ulysse Théâtre de papier

Olifan Ti Canaille Concert enfants

Les Essentielles Il était une fois une fois il n’était pas Lecture théâtralisée en musique

Fanfare Zorna Musique Kabyle

Eléphant de tiroir L’amour médecin Théâtre de masques

Le Souffleur de Rêve Visite humoristique du quartier

Ateliers photo, Atelier philo, Lectures tout-petits avec l’association Lis Moi Les Mots, Roulotte Scarabée avec le vélo luciole, Le SAP caravane poétique, Les pigments de Sybille maquillage divinatoire, Amap Saint-Julien dégustation de légumes, Déville-lesJeux… .

Place de la Fraternité Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival À la Folie

L’événement Festival À la Folie Rouen a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Rouen tourisme