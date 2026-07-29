Festival À la Folie Rouen
samedi 12 septembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Festival À la Folie
Place de la Fraternité Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Né d’une envie commune de se rassembler autour du spectacle vivant et de rendre la culture accessible à toutes et tous, le festival À la Folie prendra place pour la 4ème édition au cœur du quartier Saint-Julien à Rouen, porté par l’énergie incroyable des bénévoles, des artistes, des habitant.es et des partenaires qui le font vivre.
À la Folie , c’est un festival populaire, engagé et festif, où le spectacle vivant dialogue avec les ateliers et les actions culturelles. Un lieu où l’on vient voir des spectacles, mais aussi échanger, rire, réfléchir et créer du lien.
Cette nouvelle édition met à l’honneur 16 propositions artistiques de différents domaines du spectacle vivant, théâtre, théâtre de papier, d’ombre, clown, cirque, masques, fanfares, concerts, poésie pour petits et grands, ainsi que des ateliers, philosophie, jeux de société, maquillage divinatoire, friperie, ouverts à tous les publics.
Au programme
Chaï de bienvenue lors de l’ouverture
Grand bal traditionnel sur le parking qui donne sur la rue
Apéro Fanfare en clôture
Une programmation variée mêlant théâtre, théâtre d’ombre, de papier, hip hop, bal trad,
humour, cirque, poésie, maquillage ambulant divinatoire, atelier philo, atelier photo,
ateliers pour les enfants ….
Des spectacles accessibles aux familles et aux jeunes publics
Des ateliers et actions culturelles
Des moments festifs et conviviaux au cœur du quartier
Une place importante donnée aux artistes locaux
Les Musiques à Ouïr La Fanfare Orphéon des guidons
Cie Megalocheap Dolorès et Soledad Théâtre et musique
Cie Azul Matéria Cirque
Cie la 6ème dimension Free Style Hip Hop
Cie les Grandes Z’oreilles La Rose et le musicien Théâtre d’ombre
Cie des Choses Humaines N’être Cirque
Ultreïa Bal Traditionnel
Radix Musique Balkanique
À Mots Tenus Mon Antigone Théâtre
Et mes Ailes L’Autre Voyage d’Ulysse Théâtre de papier
Olifan Ti Canaille Concert enfants
Les Essentielles Il était une fois une fois il n’était pas Lecture théâtralisée en musique
Fanfare Zorna Musique Kabyle
Eléphant de tiroir L’amour médecin Théâtre de masques
Le Souffleur de Rêve Visite humoristique du quartier
Ateliers photo, Atelier philo, Lectures tout-petits avec l’association Lis Moi Les Mots, Roulotte Scarabée avec le vélo luciole, Le SAP caravane poétique, Les pigments de Sybille maquillage divinatoire, Amap Saint-Julien dégustation de légumes, Déville-lesJeux… .
Place de la Fraternité Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie
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English : Festival À la Folie
L’événement Festival À la Folie Rouen a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Rouen tourisme
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