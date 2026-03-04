FESTIVAL À TOUT BOUT DE CHANT 2026 Jeune public, Spectacle, Chanson, Musique, Maison de l’Environnement, Magny-les-Hameaux

FESTIVAL À TOUT BOUT DE CHANT 2026

Jeune public, Spectacle, Chanson, Musique 11 – 21 mars Maison de l’Environnement Yvelines

Pour sa 24ème édition, le festival À Tout Bout de Chant vous propose une sélection de spectacles musicaux et concerts à vivre en famille ou entre amis, dès 2 ans !

Au programme : la troupe des “Grands chantent pour les petits”, la poésie musicale des Bruits de la Lanterne, le spectacle de Listen to This, le concert pop “En direct de la récré !” avec Reno Bistan, la comédie musicale “Flash” de Vincent Tirilly, le ciné-concert plein de douceur “Graines de géantes” de Serena Fisseau, et un bal de clôture festif avec le Paris Kinshasa Express !

Maison de l’Environnement 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France

