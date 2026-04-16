Cardaillac

Festival à trois temps à Cardaillac

divers lieux dans le village Cardaillac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03

À l'initiative d'habitantes et d'habitants de la commune, un festival est organisé sur trois dimanches qui se suivront, du 19 avril au 3 mai, à la salle des fêtes et en extérieur dans le village

À l'initiative d'habitantes et d'habitants de la commune, un festival est organisé sur trois dimanches qui se suivront, du 19 avril au 3 mai, à la salle des fêtes et en extérieur dans le village. Ce collectif de personnes défend une diversité de projets artistiques à l'échelle d'un village.

Ce festival organisé à Cardaillac propose plusieurs rendez-vous culturels mêlant spectacles, concerts, projections et ateliers. L’événement s’adresse à tous les publics et met en avant des formes artistiques variées dans une ambiance conviviale, avec des propositions pour le jeune public et des temps de partage autour de la musique, de l’image et de l’exposition.

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divers lieux dans le village Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 14 32 mairie@cardaillac.fr

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English :

On the initiative of local residents, a festival is being organized over three successive Sundays, from April 19 to May 3, at the village hall and outdoors in the village

L’événement Festival à trois temps à Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Figeac