Festival ado à Vire Normandie Vire Normandie
Festival ado à Vire Normandie Vire Normandie mardi 19 mai 2026.
Vire Normandie
Festival ado à Vire Normandie
Place Castel Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-19
Le festival est de retour, 6 jours de spectacles, de rencontres et de moments festifs, ouverts à tous. Un temps privilégié où les adolescent.es et les adultes peuvent découvrir, partager, jouer, la création.
Le festival est de retour, 6 jours de spectacles, de rencontres et de moments festifs, ouverts à tous. Un temps privilégié où les adolescent.es et les adultes peuvent découvrir, partager, jouer, la création. Nous vous attendons nombreux.ses ! Programme à découvrir sur le site internet du Préau. .
Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 16 00
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English : Festival ado à Vire Normandie
The festival is back, with 6 days of shows, meetings and festivities open to all. A special time for teenagers and adults alike to discover, share and perform.
L’événement Festival ado à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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