Vire Normandie

Festival ado à Vire Normandie

Place Castel Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-19

Le festival est de retour, 6 jours de spectacles, de rencontres et de moments festifs, ouverts à tous. Un temps privilégié où les adolescent.es et les adultes peuvent découvrir, partager, jouer, la création.

Le festival est de retour, 6 jours de spectacles, de rencontres et de moments festifs, ouverts à tous. Un temps privilégié où les adolescent.es et les adultes peuvent découvrir, partager, jouer, la création. Nous vous attendons nombreux.ses ! Programme à découvrir sur le site internet du Préau. .

Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 16 00

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English : Festival ado à Vire Normandie

The festival is back, with 6 days of shows, meetings and festivities open to all. A special time for teenagers and adults alike to discover, share and perform.

L’événement Festival ado à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie