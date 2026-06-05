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Festival Aérolive à Mondeville Stade Michel Farré Mondeville

Festival Aérolive à Mondeville Stade Michel Farré Mondeville vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Stade Michel Farré

Adresse : 9 Rue Ambroise Croizat

Ville : 14120 Mondeville

Département : Calvados

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Mondeville

Festival Aérolive à Mondeville

Stade Michel Farré 9 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le Festival Aérolive fête la musique à Mondeville ! Aérolive est un festival régional, itinérant et gratuit qui de juin à septembre propose plus de 25 dates partout en Normandie.
Au programme Bonsouard, Mnot, High Drifter, Voodoo May !
Ouverture des portes à 18h, Buvette & Restauration sur place.
Le Festival Aérolive fête la musique à Mondeville ! Aérolive est un festival régional, itinérant et gratuit qui de juin à septembre propose plus de 25 dates partout en Normandie.
Au programme
Bonsouard, Mnot, High Drifter, Voodoo May !
Ouverture des portes à 18h, Entrée gratuite, Buvette & Restauration sur place.   .

Stade Michel Farré 9 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie   lucie@tftlabel.com

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English : Festival Aérolive à Mondeville

The Aérolive Festival celebrates music in Mondeville! Aérolive is a free regional touring festival, running from June to September with over 25 dates across Normandy.
On the programme: Bonsouard, Mnot, High Drifter, Voodoo May!
Doors open at 6pm, with refreshments and food available on site.

L’événement Festival Aérolive à Mondeville Mondeville a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer

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