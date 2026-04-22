Stage de pilates sur chaise Carrefour Socio Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville
Stage de pilates sur chaise Carrefour Socio Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville samedi 6 juin 2026.
Mondeville
Stage de pilates sur chaise
Carrefour Socio Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Stage de pilates sur chaises
Motivé par l’idée de vous proposer des stages toujours plus originaux, cette fois-ci la joyeuse équipe résidente au CSCS vous invite à découvrir le stage de pilates sur chaise concocté par Jenny. En gros c’est un stage de pilates sauf que vous avez quatre pieds en plus.
Stage de pilates sur chaises
Motivé par l’idée de vous proposer des stages toujours plus originaux, cette fois-ci la joyeuse équipe résidente au CSCS vous invite à découvrir le stage de pilates sur chaise concocté par Jenny. En gros c’est un stage de pilates sauf que vous avez quatre pieds en plus.
Proposé par Mondeville Animation .
Carrefour Socio Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73
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English : Stage de pilates sur chaise
Chair pilates workshop
Motivated by the idea of offering you ever more original courses, this time the happy team at CSCS invites you to discover the chair pilates course devised by Jenny. Basically, it’s a pilates class, except you’ve got four extra feet.
L’événement Stage de pilates sur chaise Mondeville a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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