Luzech

Festival Alter Egaux L’harmonie de Puy l’évêque fête ses 100 ans

Avenue Henri Pélissié Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

L'harmonie de Puy l'évêque fête ses 100 ans. Plusieurs Harmonies et chorales du département se sont réunies pour nous proposer un programme exceptionnel

L'harmonie de Puy l'évêque fête ses 100 ans. Plusieurs Harmonies et chorales du département se sont réunies pour nous proposer un programme exceptionnel. (Ils sont 120!!!!)

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Avenue Henri Pélissié Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com

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English :

The Harmonie de Puy l'évêque celebrates its 100th anniversary. Several Harmonies and choirs from the department have come together to offer us an exceptional program

L’événement Festival Alter Egaux L’harmonie de Puy l’évêque fête ses 100 ans Luzech a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot