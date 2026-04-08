Luzech

La fête aux ânes à Luzech

Luzech Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

L’association les amis des ânes de Luzech organise la fête aux ânes à Luzech

L’association les amis des ânes de Luzech organise la fête aux ânes à Luzech. Trois jours de festivités conviviales autour des ânes, de la tradition et du terroir, dans un esprit rural et chaleureux !

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Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 28 40 26 26

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English :

L?association les amis des ânes de Luzech organizes la fête aux ânes in Luzech

L’événement La fête aux ânes à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-04-08 par OT CVL Vignoble