Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale Luzech
Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale Luzech jeudi 7 mai 2026.
Luzech
Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale
Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Par la Compagnie Plan Libre, en partenariat avec la commune de Luzech, une programmation hors les murs de La Scène d'Anglars.
Par la Compagnie Plan Libre, en partenariat avec la commune de Luzech, une programmation hors les murs de La Scène d'Anglars.
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Luzech 46140 Lot Occitanie culture@ccvlv.fr
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English :
By Compagnie Plan Libre, in partnership with the commune of Luzech, a program outside the walls of La Scène d'Anglars.
L’événement Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale Luzech a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CVL Vignoble