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Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale Luzech

Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale Luzech

Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale Luzech jeudi 7 mai 2026.

Ville : 46140 Luzech

Département : Lot

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Luzech

Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale

Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Par la Compagnie Plan Libre, en partenariat avec la commune de Luzech, une programmation hors les murs de La Scène d'Anglars.

Par la Compagnie Plan Libre, en partenariat avec la commune de Luzech, une programmation hors les murs de La Scène d'Anglars.

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Luzech 46140 Lot Occitanie   culture@ccvlv.fr

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English :

By Compagnie Plan Libre, in partnership with the commune of Luzech, a program outside the walls of La Scène d'Anglars.

L’événement Les Mignonettes à bouches décousues Déambulation théâtrale Luzech a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CVL Vignoble

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