Luzech

Festival Alter Egaux

Rue de la ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Ce festival a pour ambition de démontrer que la création transcende les différences et rapproche les individus quelle que soit leur singularité

Ce festival a pour ambition de démontrer que la création transcende les différences et rapproche les individus quelle que soit leur singularité. Pendant ces 10 jours, le public pourra découvrir le talent de nombreux anonymes de notre région, de la maternelle à l’Ehpad en passant par les personnes accompagnées.

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Rue de la ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com

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English :

This festival aims to demonstrate that creativity transcends differences and brings people together, whatever their uniqueness

L’événement Festival Alter Egaux Luzech a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot