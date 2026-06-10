Vialas

FESTIVAL ARBORESCENCE

Eglise Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre du FESTIVAL ARBORESCENCE à Vialas, l’Association Les Zakotés vous propose une exposition à l’église, un atelier enfant le 30 et des ateliers d’écriture le 31 et 1er août.

Dans le cadre du FESTIVAL ARBORESCENCE à Vialas, l’Association Les Zakotés vous propose

– une exposition du 25 juillet au 5 août (10-12h, 17-19h) à l’église avec un vernissage le 26 juillet

– mardi 28 juillet PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS à la Maison du temps libre à18h30

– jeudi 30 juillet ATELIER ENFANTS À L’ÉGLISE 10 h à 12 h

– vendredi 31 juillet un atelier d’écriture à l’Église 10 h à 12 h

– samedi 1er août un atelier d’écriture à l’Église 10 h à 12 h .

Eglise Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

As part of the ARBORESCENCE FESTIVAL in Vialas, Association Les Zakotés presents an exhibition in the church, a children’s workshop on August 30 and writing workshops on August 31 and 1.

L’événement FESTIVAL ARBORESCENCE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère