FESTIVAL ARBORESCENCE Vialas
FESTIVAL ARBORESCENCE Vialas samedi 25 juillet 2026.
Vialas
FESTIVAL ARBORESCENCE
Eglise Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre du FESTIVAL ARBORESCENCE à Vialas, l’Association Les Zakotés vous propose une exposition à l’église, un atelier enfant le 30 et des ateliers d’écriture le 31 et 1er août.
Dans le cadre du FESTIVAL ARBORESCENCE à Vialas, l’Association Les Zakotés vous propose
– une exposition du 25 juillet au 5 août (10-12h, 17-19h) à l’église avec un vernissage le 26 juillet
– mardi 28 juillet PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS à la Maison du temps libre à18h30
– jeudi 30 juillet ATELIER ENFANTS À L’ÉGLISE 10 h à 12 h
– vendredi 31 juillet un atelier d’écriture à l’Église 10 h à 12 h
– samedi 1er août un atelier d’écriture à l’Église 10 h à 12 h .
Eglise Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
As part of the ARBORESCENCE FESTIVAL in Vialas, Association Les Zakotés presents an exhibition in the church, a children’s workshop on August 30 and writing workshops on August 31 and 1.
L’événement FESTIVAL ARBORESCENCE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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