VIALAS A LA PAGE LECTURE CONCERT Vialas
VIALAS A LA PAGE LECTURE CONCERT Vialas vendredi 24 juillet 2026.
Vialas
VIALAS A LA PAGE LECTURE CONCERT
La planche Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Lecture, restauration rapide et concert de JOCE BALLERAT organisé par l’Association Vivre à Vialas
VIALAS À LA PAGE Lecture, restauration rapide et concert de JOCE BALLERAT organisé par l’Association Vivre à Vialas .
La planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com
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English :
Reading, fast food and concert by JOCE BALLERAT organized by the Association Vivre à Vialas
L’événement VIALAS A LA PAGE LECTURE CONCERT Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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