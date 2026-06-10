FÊTE NATIONALE Vialas
FÊTE NATIONALE Vialas lundi 13 juillet 2026.
Vialas
FÊTE NATIONALE
Place de l’ancienne gendarmerie Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
FÊTE NATIONALE à Vialas Repas républicain par le Relais du Trenze, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal animé par le groupe COMBO DEL PAIS .
Buvette tenue par Les Amis du Trenze.
FÊTE NATIONALE à Vialas Repas républicain par le Relais du Trenze, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal animé par le groupe COMBO DEL PAIS .
Buvette tenue par Les Amis du Trenze. .
Place de l’ancienne gendarmerie Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
FÊTE NATIONALE in Vialas: Republican meal by the Relais du Trenze, torchlight procession, fireworks and dance by the group COMBO DEL PAIS.
Refreshment bar run by Les Amis du Trenze.
L’événement FÊTE NATIONALE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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